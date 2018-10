Plopsa ouvre un premier parc à thèmes en Pologne

(Belga) Plopsa a ouvert samedi soir son premier parc à thèmes en Pologne. "Majaland Kownaty", dans la ville de Torzym, a nécessité un investissement de 20 millions d'euros, selon le groupe belge.

Le nouveau parc d'attractions sur le thème de Maya l'abeille a été présenté samedi soir au public. Un spectacle était prévu pour l'occasion. "Nous attendons ce moment depuis longtemps", a déclaré le CEO de Plopsa, Steve Van den Kerkhof. "Le résultat est merveilleux, nous sommes très fiers de ce que nos équipes d'investissement et de construction ont réalisé." Les fondateurs de la société de production Studio 100, Gert Verhulst et Hans Bourlon, étaient également présents. Ils souhaitent continuer à grandir, a indiqué le premier. Le groupe Plopsa compte à présent sept parcs à thèmes et aquatiques en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et désormais en Pologne. (Belga)