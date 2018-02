Poids lourds paralysés par la neige: des décisions mal coordonnées, selon la profession

Chauffeurs de poids lourds à Lannemezan le 3 février 2015 après une interdiction de circulation pour cause de neigePASCAL PAVANI

Les organisations de transporteurs routiers ont dénoncé jeudi un "manque de coordination" dans les décisions d'interdiction de circulation des poids lourds, dont l'impact économique est évalué par la FNTR à au moins 60 millions d'euros de pertes par jour.

L'impact économique de la paralysie du trafic des poids lourds est évalué à "au moins 60 millions d'euros par jour en perte de chiffre d'affaires pour l'ensemble des entreprises du territoire français", a indiqué jeudi Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale du transport routier (FNTR).

Mme Berthelot a également dénoncé, au cours d'un entretien téléphonique avec des journalistes, le "manque de coordination" entre départements limitrophes, certains levant une interdiction de circuler pendant que le département voisin fermait ses routes aux poids lourds.

Elle a par ailleurs mis en cause la "publication trop tardive" des arrêtés de levée ou d'interdiction de circuler après la décision de la préfecture de zone, entraînant des difficultés sur le terrain.

La circulation des poids lourds en région parisienne, rouverte quelques heures mercredi avant d'être interdite dans la soirée, a de nouveau été autorisée jeudi jusqu'à vendredi 05H00, selon la préfecture de police.

Au niveau national, ce sont plus de 8.000 poids lourds qui ont ainsi été interdits de circulation, selon le gouvernement.

L'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) a de son côté considéré dans un communiqué que "de nombreux arrêtés ont été pris avec un manque de discernement en application du principe de précaution qui ne s'imposait pas forcément dans tous les cas".

Elle a demandé à être associée "à la chaîne de décisions afin que les informations circulent le plus rapidement possible vers l'ensemble des entreprises et qu'elles prennent les décisions adéquates" pour éviter "une cacophonie générale dans la diffusion de l'information".

L'OTRE indique avoir demandé au ministère des Transports d'étudier "les conditions de mise en oeuvre du dispositif d'allocation spécifique de chômage partiel aux entreprises en cas de suspension d'activité en raison des présentes intempéries".

Le nombre de poids lourds qui circulent en Ile-de-France tous les jours est estimé "à environ 250.000" par la FNTR qui n'a pas pu évaluer le nombre de poids lourds qui ont été bloqués dans les 43 sites de stockage d'Ile-de-France.

Pour assurer la continuité des approvisionnements, la FNTR a demandé que les poids lourds puissent exceptionnellement circuler ce week-end.