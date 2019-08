Progressions records pour l'immobilier belge de luxe

(Belga) L'an dernier en Belgique, les ventes de biens d'un million d'euros et plus ont bondi, par rapport à 2010, de 58% pour les maisons (691) et de 91% pour les appartements (214), rapporte samedi L'Echo sur la base des données de l'office belge de statistiques, Statbel. Il s'agit de progressions records.

Ces chiffres sont en deçà de la réalité puisque Statbel n'intègre pas de nombreuses constructions neuves ni l'immobilier logé dans une société, précise le journal. Knokke-Heist occupe la tête du classement. Le prix moyen d'une maison de luxe s'y élève à présent à 2.006.500 euros (+ 19%). Les appartements de luxe, nombreux dans la ville côtière, n'ont pas vu leur prix moyen exploser mais celui-ci reste le plus cher du pays (1.313.750 euros). Anvers, Schilde, Laethem-Saint-Martin et Uccle suivent Knokke-Heist dans le top 5 des communes où les fortunés investissent dans l'immobilier de luxe. (Belga)