Quelque 2.000 canaris en route pour Pairi Daiza

(Belga) Quelque 2.000 canaris qui avaient été acheminés vers Israël début du mois avant d'être refoulés vers la Belgique, vont être accueillis dans les prochains jours à Pairi Daiza, a indiqué vendredi soir l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

La RTBF rapportait vendredi l'histoire d'un exportateur flamand qui avait expédié début février 2.020 canaris et perruches de son élevage vers Israël. Sur place, les autorités douanières israéliennes ont toutefois constaté des anomalies dans l'enregistrement de certains oiseaux. Israël réexpédie les volatiles vers la Belgique et ceux-ci atterrissent finalement à Liege Airport. Lorsque des animaux arrivent d'un pays étranger, ils doivent être mis en quarantaine en raison des risques de générer des maladies lors du transit dans un pays tiers. Mais les six centres d'hébergement destinés à accueillir les oiseaux dans ces conditions sont pleins lors de l'arrivée des 2.000 canaris concernés. Le ministre Denis Ducarme s'est inquiété du sort des volatiles et Pairi Daiza de se proposer pour accueillir les oiseaux. Un inspecteur de l'Afsca s'est rendu vendredi dans le parc animalier de Brugelette afin de s'assurer que les lieux pouvaient accueillir les animaux avec toutes les précautions liées à leur état de quarantaine. "Le rapport de notre inspecteur est positif", a fait savoir une porte-parole de l'Agence, vendredi en fin d'après-midi. Celle-ci ne pouvait encore dire quand exactement les animaux allaient arriver au parc et si leur séjour à Pairi Daiza allait s'étendre au-delà de la période de quarantaine ou si le propriétaire flamand envisageait de récupérer ses bêtes. (Belga)