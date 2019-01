Record de fréquentation pour la Stib en 2018

(Belga) La Stib a battu un nouveau record de fréquentation en 2018 avec 417,5 millions de voyages effectués avec la société de transports en commun de Bruxelles, annonce-t-elle mardi soir. Il s'agit de premières estimations, souligne-t-elle.

En 2018, 16,6 millions de voyages supplémentaires ont été réalisés avec les services de la Stib, soit une hausse de 4%, précise la société de transports en commun. En 2017, 400,9 millions de voyages en tram, bus et métro avaient été comptabilisés, ce qui constituait déjà une hausse importante de la fréquentation. "C'est une immense satisfaction et un encouragement. Car les habitudes changent. Bruxelles change !", réagit dans un communiqué Pascal Smet, ministre bruxellois de la Mobilité. "L'année 2018 a été marquée par l'aboutissement de nombreux projets et chantiers", souligne la Stib dans son communiqué. On peut notamment citer l'inauguration de la ligne 33 dans le centre-ville, "première ligne de minibus 100% électrique", la nouvelle ligne de tram 9 ou encore le nouveau dépôt de tram Marconi à Uccle. 2019 sera elle aussi remplie de nouveaux projets, assure la Stib. Ainsi, 251 nouveaux bus hybrides électriques seront progressivement mis en service, "dont une proportion importante de véhicules articulés". Par ailleurs, "la première des nouvelles rames de métro M7 sera livrée fin de l'année tandis que la Stib poursuivra la modernisation des lignes de métro existantes ainsi que l'extension du métro vers le nord de Bruxelles". Certaines stations rénovées seront inaugurées et l'année marquera aussi les 150 ans du tram dans la capitale. (Belga)