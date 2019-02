Télécoms: le Mobile World Congress de Barcelone ouvre ses portes

Le Mobile World Congress (MWC), le grand rendez-vous annuel de l'industrie des télécoms, a ouvert ses portes lundi pour quatre jours consacrés aux dernières évolutions de la téléphonie mobile dans le monde, à commencer par la 5G.

Organisé par l'Association mondiale des opérateurs (GSMA), le MWC, référence mondiale du secteur mais plus axé sur les professionnels que le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, devrait cette année encore réunir plus de 100.000 visiteurs qui pourront découvrir plus de 2.000 exposants.

La plupart des grands opérateurs mondiaux, fournisseurs d'équipements réseaux, entreprises de cybersécurité ou encore start-up, en provenance de 200 pays profiteront de ces quatre jours pour échanger non seulement sur la 5e génération de téléphonie mobile mais également sur la protection de la vie privée, l'intelligence artificielle ou les futurs services aux consommateurs.

Signe des attentes des industriels en particulier autour de la 5G, le Congrès verra s'exprimer des représentants de secteurs aussi divers que les constructeurs automobile ou les services en ligne.

Plusieurs représentants institutionnels seront également présents, des Nations Unies au Comité International Olympique (CIO) en passant par l'Union Européenne ou le Comité International de la Croix Rouge (CICR), rappelant par la même occasion la place centrale prise désormais par les réseaux mobiles dans de nombreux aspects de la vie quotidienne.

Comme les années précédentes, plusieurs acteurs importants des différents secteurs du divertissement seront présents, comme le PDG de Niantic, le développeur du jeu à succès de 2016, Pokémon GO, ou celui d'Universal Music Group.

Dimanche, la plupart des grands fabricants de téléphones mobiles, à l'exception de l'Américain Apple, traditionnellement absent de Barcelone, et du Sud-Coréen Samsung, qui avait présenté son nouveau modèle-phare mercredi, ont présenté leurs nouveaux appareils, dont le premier smartphone pliable de Huawei et plusieurs appareils compatibles avec les futurs réseaux 5G.

Le MWC se tient à Barcelone jusqu'au 28 février.