Tempête "Gloria": le sud-ouest sous la menace d'inondations

La tempête "Gloria", qui a fait trois morts en Espagne, noyait mercredi sous des pluies diluviennes les Pyrénées-Orientales et l'Aude, placés en vigilance orange, faisant craindre des débordements de cours d'eaux et perturbant transports et alimentation électrique.

"Le risque inondation est le risque le plus important, ce qui tombe est impressionnant,c'est supérieur à ce qu'avait prévu Météo-France dans un premier temps", a mis en garde à la mi-journée le préfet des Pyrénées-Orientales, Philippe Chopin.

Alors que le département est depuis lundi en vigilance orange sous les assauts de la tempête "Gloria", il a souligné que la journée "la plus difficile, c'est aujourd'hui". "On craint que la commune de Rivesaltes ne soit inondée", a-t-il ajouté.

Il s'exprimait après avoir fait un point de la situation à Saint-Paul-le-Fenouillet, dans les Corbières près de Rivesaltes, traversée par l'Agly placée en vigilance orange crue dans la matinée. Une cinquantaine de pompiers y ont été déployés, en sus d'une équipe nautique.

Dans la localité, une centaine d'habitants d'un lotissement et d'une rue situés près du cours d'eau ont été invités, s'ils le souhaitent, à se mettre à l'abri dans un foyer municipal, mais sans ordre d'évacuation dans l'immédiat, a précisé à l'AFP le patron des pompiers du département, Jean-Pierre Salles-Mazou.

- "Prête à déborder" -

La menace sur Rivesaltes, en aval, est que l'Agly y est grossi par un autre cours d'eau venant de l'Aude, le département voisin également placé dans la matinée en vigilance orange pluie-inondation et crues, a expliqué cet officier.

Sur le littoral, à Argelès-sur-Mer, la Massane, qui traverse la localité est aussi sous haute-surveillance, après avoir été "prête à déborder" en fin de matinée, selon la mairie.

Un collège et une crèche près des berges ont été fermés, et un parking évacué, mais aucun ordre d'évacuation n'a été donné aux riverains, informés par un système de télé-alarme.

Objet lui aussi d'une vigilance orange crues, le Tech restait également sous haute surveillance, selon le patron des pompiers.

Les intempéries continuaient aussi de perturber l'alimentation électrique, dont 23.000 foyers étaient à nouveau privés à la mi-journée entre Prades et Font-Romeu au pied du mont Canigou, selon la préfecture, après une première coupure survenue dans la matinée mais rétablie dans un premier temps.

- L'Aude touchée à son tour -

"En raison du plafond visuel trop bas et compte tenu des rafales de vent", la préfecture a dérouté tous les vols vers Montpellier, tandis que le réseau des transports scolaires était perturbé, et une trentaine de routes départementale coupées.

L’ensemble des stations de ski du département ont également été fermées.

Dans l'Aude, touchée à son tour par l'épisode, les campings d’Alet, Limoux et de Rennes-les-bains ont été évacués, a indiqué la préfecture, alors que les cumuls prévus de pluie jusqu'à jeudi sont de l’ordre de 180 à 250 mm sur les Corbières et le Pays de Sault.

Les services de secours sont en alerte sur le département avec notamment quatre équipes de sauveteurs aquatiques prépositionnées sur Couiza, Durban, Tuchan et Sigean.

"L'épisode remarquable par sa durée" doit se poursuivre jusqu'à jeudi à la mi-journée, selon Météo-France, avec des quantités de précipitations devant atteindre 200 à 350 mm sur une large moitié Est des Pyrénées Orientales, et sur l'Aude, jusqu'à 180 à 250 mm sur les Corbières et le pays de Sault.

En altitude, les chutes de neige vont aussi se poursuivre jusque jeudi en fin de matinée, avec dans le secteur du Canigou un risque avalancheux restant "fort" jusqu'à la nuit prochaine.

En dépit de ces intempéries, doublées sur le littoral de fortes vagues, la nuit a toutefois été "assez calme", selon la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui recensait à la mi-journée 112 interventions pour des opérations diverses depuis le début du phénomène.