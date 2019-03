Un Allemand à la tête d'Audi Brussels à partir du 1er avril

(Belga) A partir du 1er avril, l'Allemand Volker Germann prendra la tête d'Audi Brussels, annonce la direction de l'usine basée à Forest. Il remplacera le Belge Patrick Danau qui occupait ce poste depuis le 1er mai 2014 et qui part à la pension.

Volker Germann était depuis 2016 directeur de production de l'usine Audi de Changchun, en Chine. Cela fait plus de 30 ans qu'il travaille pour Audi et Volkswagen. Patrick Danau avait entamé des études d'ingénieur en électromécanique avant de travailler dans l'usine de Forest, alors aux mains de Volkswagen. De 1982 à 1984, il est devenu responsable de la production à l'usine Volkswagen d'Uitenhage, en Afrique du Sud. Il a ensuite repris des fonctions importantes au sein de l'usine bruxelloise jusqu'en 2006, avant de travailler, toujours pour VW, à Emden (Pays-Bas) et à Pampelune (Espagne). Audi Brussels produit depuis septembre le tout premier modèle 100% électrique de la marque: l'e-tron. Cette production assure la présence de 2.500 travailleurs jusqu'en 2025. (Belga)