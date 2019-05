Une nouvelle CRISE économique à venir ? l'économiste François Lenglet n'a aucun doute à ce sujet

L'économiste François Lenglet détaille dans son livre "Tout va basculer" les risques d'une nouvelle crise économique. Pour lui, il y a fort à parier qu'une nouvelle crise soit déclenchée rapidement.

François Lenglet est un économiste français réputé pour ses qualités d'analyse. Invité sur le plateau du RTL Info 13 Heures, il a accepté de répondre à nos questions sur l'état économique de notre monde.

Selon lui, si la crise de 2008 est derrière nous, les maux n'ont pas encore été totalement traités, faisant même peser la menace d'un nouvel épisode compliqué. "Je crois qu'on a traité le problème à court terme. Mais la cause première cette crise, c'est un surcroît d'endettement, qui avait été accumulé au fil des années 90-2000. On a traité ce problème avec un surplus d'endettement, on en a mis encore d'avantage. Donc il y a toute chance pour que les mêmes causes produisent les mêmes effets", analyse-t-il.

Selon lui, le monde bascule actuellement vers un nouveau cycle économique, basé sur un certain protectionnisme. Une philosophie qui n'a pas toujours été synonyme de malheurs. "Le cycle protectionniste est un cycle où c'est le besoin de sécurité qui structure à la fois l'offre politique et l'organisation de la production de richesses. Nous sommes précisément à la veille d'un retournement", explique-t-il. "On a en mémoire les années 30 et les catastrophes qui les ont suivi, notamment la Seconde Guerre Mondiale. Mais il y a eu des périodes de l'histoire, par exemple à la fin du 19ème siècle, après la crise de 1873, où on a peu à peu refermé les frontières et l'Europe s'est remise d'une crise, justement, comme cela. Avec un protectionnisme je dirais modéré, raisonnable, mais qui a porté ses fruits et qui a permis de réduire les inégalités au sein des pays, et du coup, d'affaiblir les partis populistes", a ensuite expliqué l'économiste.

S'il est impossible de dire quand un tel retournement aura lieu, il est par contre possible de croire qu'il finira par arriver. C'est visiblement l'avis de François Lenglet.