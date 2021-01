Usure de manettes Nintendo: les recours de consommateurs s'étendent au niveau européen

Des manettes du jeu Nintendo Switch en mars 2017 à New YorkTIMOTHY A. CLARY

Après une plainte en France contre Nintendo, accusé de vendre des manettes de jeux qui s'usent trop vite, des associations de défense des consommateurs veulent donner au dossier une dimension européenne, indique mercredi l'organisation UFC-Que Choisir.

"L'association se joint au Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) pour enclencher le mécanisme européen +d'alerte externe+, et faire toute la lumière sur cette panne récurrente qui dépasse nos frontières", affirme mercredi l'organisation dans un communiqué.

Celle-ci avait déposé plainte en septembre dernier contre Nintendo France pour obsolescence programmée, "forte de plus de 9.100 témoignages de consommateurs attestant de la défectuosité de leurs manettes de la console Switch", un défaut baptisé "Joy-Con Drift", rappelle Que Choisir.

Or depuis, d'autres associations de consommateurs belge, néerlandaise, portugaise, italienne, norvégienne, slovaque, slovène et grecque ont lancé des appels à témoignages. Près de 25.000 consommateurs européens se sont manifestés produisant des témoignages similaires.

Selon Que Choisir, la panne provoque "des mouvements fantômes inopinés, qui empêchent les consommateurs d'utiliser correctement leur console de jeux".

L'organisation évoquait deux causes au moment de la plainte en France: "une usure prématurée des circuits imprimés, et un défaut d'étanchéité qui entraîne une quantité inquiétante de débris et poussières au sein du joystick".

En janvier 2020, le directeur de Nintendo France avait proposé de réparer gratuitement les manettes défectueuses, même si elles n'étaient plus couvertes par la garantie. Mais selon l'association française, le problème de fond n'a pas été réglé.

Concrètement, le BEUC va lancer une alerte auprès de la Commission européenne et des autorités nationales de protection des consommateurs "via le mécanisme d'alerte externe, pour pratiques commerciales trompeuses, agressives et déloyales", précise l'UFC mercredi.

L'action internationale vise à encourager le lancement d'une enquête européenne et à imposer à Nintendo le règlement de ces défaillances prématurées. Cela, en réparant gratuitement les manettes défectueuses et en prévenant de la durée de vie limitée de ces manettes, ajoute Que Choisir, qui appelle de nouveau les consommateurs touchés par la panne à se manifester.