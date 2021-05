Vaccin Covid: premières injections de Moderna en pharmacie le 28 mai, selon des syndicats

Médecins et pharmaciens pourront commander des vaccins anti-Covid Moderna à partir du 17 mai, pour une livraison prévue la semaine suivante et de premières injections possibles en officine dès le 28 mai, ont indiqué lundi à l'AFP les deux principaux syndicats de pharmaciens.

Un premier vaccin à ARN messager arrive en ville: réservé jusqu'ici aux centres de vaccination, le Moderna devait basculer en juin ; ce sera finalement un peu plus tôt que prévu.

"Les commandes seront ouvertes les 17 et 18 mai, puis confirmées le 21, pour une livraison le 27, donc les premières vaccinations à l'officine auront lieu le 28", précise Philippe Besset, président de la FSPF, premier syndicat de pharmaciens.

Un agenda corroboré par Gilles Bonnefond, de l'Uspo (2e syndicat), qui ajoute que les soignants libéraux recevront 300.000 doses par semaine.

Cela correspond aux deux tiers des 440.000 livraisons hebdomadaires attendues jusqu'à mi-juin, selon les données publiées par le gouvernement sur le site data.gouv.fr.

Le tiers restant servira à assurer les secondes doses jusqu'en juillet, où la totalité du flux ira en ville.

Les pharmaciens espèrent maintenant obtenir gain de cause pour le vaccin Pfizer. "Il faut très sérieusement y travailler en anticipation, pour qu'on en ait cet été", souligne M. Bonnefond, tandis que M. Besset se montre plus confiant: "On va y arriver".