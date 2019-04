VTM lance un service de streaming gratuit fort d'un catalogue de 300 programmes

(Belga) Le groupe Medialaan a lancé mardi une plateforme de streaming gratuit, "VTM GO", avec plus de 300 programmes différents. Du contenu des chaînes flamandes VTM, Q2 et CAZ est disponible, mais aussi des séries télévisées internationales, qui n'ont pas encore été diffusées en Flandre.

La société affirme avoir consenti "un investissement significatif" en matière de nouvelles manières de consommer la télévision. Le service de streaming américain Netflix est en effet de plus en plus populaire dans les foyers, d'autant plus auprès d'un public jeune. Le catalogue de VTM GO contient des archives de la chaîne privée comme "Matroesjka's", "Code 37", "Clan", "De familie Backeljau" et "Nonkel Jef", mais aussi des séries non anglophones qui ont connu un certain succès en Belgique, dont "Pressa" (Islande), "Veni Vidi Vici" (Danemark) et "Le mystère du lac" (France). Les programmes resteront disponibles durant environ 30 jours. La durée de disponibilité sera un peu plus courte pour les films. L'application et le site internet de VTM GO sont construits de manière similaire au géant Netflix mais le modèle de commercialisation est différent. Alors que Netflix fonctionne sur base d'un abonnement mensuel payant, VTM GO propose un visionnage gratuit avec toutefois des réclames en cours de programme. Medialaan assure que les coupures publicitaires sont plus courtes qu'en télévision et adaptées au profil de l'utilisateur. Medialaan avait pour ambition d'établir, en collaboration avec les autres émetteurs flamands, un "Netflix flamand", mais a été confronté à un manque d'enthousiasme à cet égard. Une version test de VTM GO est lancée et accessible à tout le monde sur le site internet vtmgo.be. Toutefois, l'application pour Android et iOS reste cantonnée à 10.000 utilisateurs sélectionnés. Les développeurs poursuivent leurs travaux pour établir une version pour les télévisions connectées et Apple TV.