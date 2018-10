Wall Street, ébranlée par la hausse des taux, termine en ordre dispersé

La Bourse de New York termine en ordre disperséBryan R. Smith

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, la soudaine montée des taux d'intérêt rendant les investisseurs fébriles et éclipsant encore la perspective d'une solide saison de résultats d'entreprises.

L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,15% à 26.486,78 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,67% à 7.735,95 points.

L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,04% à 2.884,43 points.

La journée étant semi-fériée aux Etats-Unis en raison de la célébration du Colombus Day, les échanges sont restés limités.

Le marché obligataire était fermé mais cela n'a pas empêché les investisseurs de continuer à s'interroger sur la soudaine hausse des taux d'intérêt sur la dette des Etats-Unis observée la semaine dernière.

Le rendement sur la dette des États-Unis à 10 ans est en effet monté à son plus haut niveau depuis 2011, terminant vendredi à près de 3,23%, et celui sur la dette à 30 ans à son plus haut niveau depuis 2014.

Même si elle est la conséquence de la bonne santé de l'économie américaine, cette envolée siffle peut-être la fin de partie pour les courtiers de Wall Street qui ont largement profité ces dernières années des taux bas de la Banque centrale américaine (Fed) pour emprunter massivement de l'argent peu cher.

Les rendements plus élevés sur le marché obligataire pourraient aussi inciter certains investisseurs à préférer cette classe d'actifs, jugée moins risquée que le marché des actions.

Certains redoutent aussi de voir la remontée des taux d'intérêt freiner l'appétit des consommateurs et des entreprises pour les emprunts destinés à l'investissement, à l'achat de biens immobiliers ou de consommation.

De façon générale, ce brusque regain de tension du marché obligataire américain "va sans doute peser sur les indices jusqu'à ce qu'on entre vraiment dans la saison des résultats trimestriels avec les chiffres de trois grandes banques JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo vendredi", a souligné Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

Selon la société S&P Capital IQ, les entreprises composant le S&P 500 devraient en moyenne faire part d'une hausse sur un an de leur bénéfice ajusté par action de 21,3% au troisième trimestre. C'est un peu moins qu'au deuxième trimestre (+25,2%) mais bien plus que sur l'ensemble de l'année 2017 (+11,9%).