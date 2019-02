Wall Street finit en petite hausse, confiante sur le commerce

Des courtiers sur le plancher du New York Stock Exchange le 15 février 2019Johannes EISELE

Wall Street a fini en petite hausse mardi, s'accrochant à l'espoir d'une avancée rapide des négociations commerciales entre responsables américains et chinois, entrées mardi dans une nouvelle phase à Washington.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,03% pour finir à 25.891,32 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,19% pour clôturer à 7.486,77 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,15%, à 2.779,76 points.

Après une semaine de tractations à Pékin, les négociations commerciales entre les deux plus importantes économies mondiales ont repris mardi, entre responsables de second rang. Elles précèdent des entrevues de plus haut niveau prévues en deuxième partie de semaine.

Ces négociations se passent "très bien", a affirmé mardi Donald Trump.

Le président américain a ajouté que l'échéance du 1er mars au-delà de laquelle les Etats-Unis menacent d'infliger des surtaxes à la Chine n'était "pas une date magique", semblant ainsi offrir un peu plus de souplesse aux négociateurs.

"Le marché sent que les discussions avancent", a relevé Art Hogan, à la tête de la stratégie sur les marchés pour la société National.

"On anticipe les grandes lignes d'un accord pour le premier semestre", a ajouté le spécialiste.

Avec cet optimisme, le marché a réussi à se maintenir en hausse mardi malgré un léger reflux à l'ouverture, après un week-end prolongé.

Le bref essoufflement des indices mardi matin est survenu après une envolée la semaine dernière. Le Dow Jones et le Nasdaq avaient aligné leur huitième semaine ininterrompue de progression chacun.

Wall Street est soutenue depuis janvier par une saison robuste de résultats trimestriels des entreprises.

Au dernier comptage effectué par le cabinet FactSet, les bénéfices réalisés au quatrième trimestre 2018 par les sociétés regroupées au sein du S&P 500 devraient, une fois qu'elles auront toutes publié leurs résultats, avoir augmenté en moyenne de 13,1%.

L'économie américaine demeure également solide malgré un ralentissent de la croissance mondiale.

La croissance dans le pays devrait ainsi être de 3% cette année, a assuré mardi un conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, affirmant "avoir du mal à envisager une récession cette année".

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans reculait à 2,631%, contre 2,662% vendredi à la clôture, et celui sur la dette à 30 ans baissait à 2,977%, contre 2,994% en fin de semaine dernière.