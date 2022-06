25 personnes se brûlent après avoir marché pieds nus sur du charbon chaud lors d'un Team Building en Suisse

Un événement "Team Building" tourne mal en Suisse après un exercice complètement dingue : il fallait marcher sur du charbon chaud. 25 personnes se sont brûlé les pieds, selon New York Post.

En Suisse, une entreprise organisait un "Team Building" pour ses employés, mais l'événement a rapidement tourné au drame après une activité complètement dingue : il fallait marcher sur du charbon chaud. 25 personnes se sont ainsi brûlé les pieds, selon la police de la région, relayée par le New York Post.

L'incident est survenu sur la péninsule d'Au sur le lac de Zurich mardi soir, a déclaré la police du canton de Zurich dans un communiqué. Selon elle, les participants à l'événement ont marché sur un lit de charbons et se sont ensuite plaints de douleurs. Au moins 10 ambulances ont été appelées sur le site pour soigner les blessés.

Toujours selon la police, relayée par New York Post, 25 personnes ont reçu un traitement médical sur place, et 13 d'entre elles ont été hospitalisées pour des blessures plus graves. Les autorités ont obtenu des preuves et ouvert une enquête sur les circonstances de l'incident.

Selon le média suisse alémanique Blick, l'événement était organisé par la société de marketing Goldbach. Quelque 150 personnes étaient présentes sur les lieux. Le site d'information Kleinreport.ch a cité un mémo interne envoyé mercredi aux employés de Goldbach. Dans cette lettre, le PDG Michi Frank confirme que plusieurs employés ont subi des brûlures après avoir pris part à une activité d'équipe "volontaire" qui consistait à marcher pieds nus sur des morceaux de charbon de bois incandescents. M. Frank a précisé que la marche sur le feu avait été précédée d'une "préparation appropriée". Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et leur a offert son soutien.

Un porte-parole de l'entreprise a insisté sur le fait que "personne n'a été forcé" de marcher sur les braises ardentes. L'incident présente des similitudes frappantes avec un épisode populaire du sitcom "The Office", dans lequel le personnage du patron, Michael Scott, encourageait les employés à marcher sur des charbons ardents.