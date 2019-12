Allemagne: un homme ivre en trottinette électrique se retrouve sur l'autoroute, la police intervient

La police allemande a arrêté jeudi un homme ivre de 27 ans juché sur une trottinette électrique sur une autoroute.



La police de Cologne (ouest) a reçu de nombreux appels vers 02H20 (01H20 GMT) à propos d'un homme circulant sur une trottinette électrique le long de la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A4.



"La police a localisé l'homme en quelques minutes et mis fin à une situation dangereuse", selon un communiqué de la police de Cologne.



L'agence de presse allemande dpa a raconté que le conducteur tenait une bière à la main au moment de son arrestation, mais un porte-parole de la police contacté par l'AFP n'a pu confirmer ce détail.



L'homme âgé de 27 ans a expliqué aux agents s'être "retrouvé sur l'autoroute par accident", d'après le communiqué.



Un test sanguin a montré que l'homme avait un taux d'alcool égal à plus de deux fois la limite légale autorisée lorsqu'on conduit. Il va être poursuivi pour conduite en état d'ébriété.



Les autoroutes allemandes sont connues pour leurs portions sans limitations de vitesse. Les trottinettes électriques, quant à elles, sont bridées à 20 km/h.



Comme dans beaucoup d'autres pays, l'utilisation de trottinettes électriques a explosé ces derniers mois en Allemagne.



Certains utilisateurs louent la facilité qu'elles procurent pour se déplacer dans des villes bondées, mais les critiques déplorent qu'elles jonchent souvent les rues, soient mauvaises pour l'environnement et présentent des problèmes de sécurité.



Les trottinettes électriques sont interdites sur les autoroutes mais s'y retrouvent régulièrement.



En août, un Français avait été tué après avoir été percuté par une moto pendant qu'il circulait sur une trottinette électrique sur une autoroute près de Paris.