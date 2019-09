ATP Winston-Salem - Hubert Hurkacz offre à la Pologne sa première victoire depuis 1982

(Belga) Hubert Hurkacz (ATP 41/N.3), 22 ans, a battu le Français Benoît Paire (ATP 30), 30 ans, tête de série numéro un, 6-3, 3-6, 6-3, samedi en finale du tournoi de tennis ATP de Winston-Salem, disputé sur surface dure en Caroline du Nord et doté de 717.955 dollars. La rencontre qui a été interrompue à deux reprises par la pluie, a duré 2 heures et 9 minutes.

Aucun Polonais ne s'était imposé dans un tournoi ATP depuis Wojtek Fibak à Chicago en 1982. La Pologne a d'ailleurs connu un week-end faste en tennis puisque Magda Linette a de son côté triomphé dans le Bronx. Hurkacz n'avait encore jamais atteint la finale d'un tournoi, alors que Paire compte trois titres à son actif, dont deux obtenus cette année à Lyon et Marrakech. Il avait auparavant triomphé à Bastad en 2015, et attend toujours son premier succès sur surface dure. Hurkacz a disposé de quatre têtes de série, l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 63/N.16), l'Américain Frances Tiafoe (ATP 52/N.10), le Canadien Denis Shapovalov (ATP 38/N.2) et Paire, à Winston-Salem. Ce qui lui a permis de récolter 250 points au classement ATP, et 96.505 dollars. Il affrontera lundi un autre Français, Jérémy Chardy (ATP 74), au premier tour de l'US Open. Paire, tête de série numéro 29, sera lui opposé au Canadien Brayden Schnur (ATP 92) mardi. "Toute ma vie j'ai rêvé de gagner un tournoi ATP et je l'ai fait, je suis tellement heureux", a réagi le joueur de Wroclaw. " Ce fut une très grande semaine pour moi. Mais je ne peux pas trop fêter ce titre, deux jours avant d'entrer en lice à New York..." (Belga)