Au Luxembourg, les terrasses sont ouvertes depuis plus d'une semaine: "Des gens sont même arrivés en combinaison de ski"

Alors que la Belgique vient de décider de rouvrir les terrasses de l’Horeca dès le 8 mai, au Grand-Duché, c’est le cas depuis ce 7 avril.

Les conditions sont strictes, pas question d’y passer des soirées en grandes tablées. L’accès y est possible uniquement de 6h à 18h et par bulles, ou 2 personnes maximum de ménages différents. Dans les établissements, le gel hydroalcoolique est mis à disposition. Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement et une distanciation physique entre les tables est imposée.

Les gens sont prêts à manger à n'importe quelle heure

Cette réouverture est ressentie comme une réelle bouffée d’oxygène. Et les clients sont au rendez-vous. Parmi eux, on retrouve des travailleurs frontaliers belges mais aussi quelques touristes belges désireux de reprendre leurs habitudes et de goûter aux joies d’un verre ou d’un repas en terrasse. À noter que leur proportion est la même par rapport à la situation normale. Les 55 places en terrasse sont presque toujours occupées.

"Les gens avaient vraiment envie de revenir et de faire autre chose que de rester chez eux. Le tout premier jour de l'ouverture, on a des gens qui sont arrivés même en combinaison de ski parce qu'il faisait très froid, très moche et qu'il neigeait. On sent que les gens ont vraiment envie de retrouver la vie d'avant. Ils sont prêts à manger à n'importe quelle heure", explique Christine Feck, directrice communication du groupe Kirsch.