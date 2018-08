Bitume fondu et chaussons pour chien: l'Europe étouffe sous la chaleur

Une intense vague de chaleur parcourt l'Europe samedi avec des températures avoisinant les 46°C au Portugal,alors qu'au Pays-Bas, l'asphalte fond et qu'en Autriche, les chiens policiers portent des chaussons pour se protéger.

Voici un aperçu de la situation:

- Portugal: pic de chaleur -

La vague de chaleur devait atteindre son apogée samedi au Portugal, avec 46°C attendus dans la ville de Setubal, près de Lisbonne, selon l'Institut portugais pour la mer et l’atmosphère (IPMA).

A titre comparatif, la température de la Death Valley en Californie, l'un des endroits les plus chauds de la planète, devrait atteindre les 48°C au même moment, selon le site de prévisions météorologiques américain AccuWeather.

A Lisbonne, les parcs de jeux ont été fermés et le public a été invité à limiter ses activités en extérieur.

La mairie a également décidé d'ouvrir plus tôt dans la journée les centre d'accueil pour les sans-abri pour leur permettre de s'abriter de la chaleur.

Vendredi, 16 stations météorologiques au Portugal ont enregistré des températures record, notamment à Alcacer do Sal, près de Setubal, avec 45,9°C.

- Espagne: trois morts -

Dans le sud de l'Espagne, la ville touristique de Cordoue s'attendait samedi à des températures allant jusqu'à 45°C.

Trois personnes sont décédées cette semaine d'insolations dans le pays: à Barcelone, un quinquagénaire, présenté par les médias comme un sans-abri et retrouvé allongé dans la rue vendredi, est décédé à l'hôpital, selon les autorités de Catalogne.

Un ouvrier d'une quarantaine d'années travaillant sur la voirie et un homme de 78 ans qui jardinait sont également morts cette semaine dans la région de Murcie, dans le sud-est.

- Autriche: chaussures pour chiens -

A Vienne, des chiens policiers chargés d'assurer la sécurité d'un tournoi de beach-volley, et à ce titre amenés à patrouiller longuement sur des surfaces brûlantes, ont été équipés de chaussons spéciaux destinés à préserver leurs coussinets, a indiqué la police.

Alors que le thermomètre devait marquer jusqu'à 34°C à Vienne samedi, la température des surfaces exposées au soleil peut facilement dépasser les 50°C, a relevé la police.

- Pays-Bas: l'asphalte fond -

Les autorités des Pays-Bas ont fermé certaines sections d'autoroutes car l'asphalte a commencé à fondre sous le soleil écrasant.

Par ailleurs, dans le centre du pays, la municipalité de Zwolle a procédé depuis vendredi à la coupe de branches de plus d'une centaine de peupliers, qui risquent de se briser spontanément à cause de la chaleur et créer des situations dangereuses, a rapporté la télévision publique néerlandaise NOS.

- France: réacteurs nucléaires fermés -

Quatre réacteurs nucléaires français ont été mis à l'arrêt suite à la vague de chaleur.

Ces mesures ont été prises afin d'éviter une hausse trop importante de la température des rivières avoisinantes, où les centrales prélèvent puis rejettent de l'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires, selon l'entreprise publique d'électricité EDF.

La canicule qui affecte les deux tiers de la France n'a pas découragé les automobilistes qui se sont lancés tôt sur les routes ce samedi, pour le grand chassé-croisé de l’été, entre les vacanciers de juillet et ceux d'août.

En fin de matinée, 670 kilomètres de bouchons ont été enregistrés sur le territoire, selon les autorités.

- Italie: alerte sanitaire -

Comme en France, ce samedi est une journée noire sur les routes d'Italie, avec un départ massif des aoûtiens, qui risquent de se retrouver dans les bouchons sous un soleil de plomb dans le Nord, puis d'affronter les violents orages avec grêle et trombes d'eau attendus dans l'après-midi dans le Sud.

A Latium, la région de Rome, les vagues de chaleur ont provoqué environ 7.700 morts depuis l'an 2000, selon un rapport de l'association de défense de l'environnement Legambiente.

- Suède: répit -

Après le mois de juillet le plus chaud depuis 250 ans et une série d'incendies record, des averses ont soulagé la majeure partie du territoire suédois samedi.

Le mercure est revenu à des températures saisonnières normales, soit 20 à 25 degrés, selon l'institut météorologique de Suède.

