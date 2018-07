Brexit: une majorité de Britanniques pour un nouveau référendum selon un sondage

Des manifestants demandent un second vote sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le 23 juin 2018 à LondresNiklas HALLE'N

Pour la première fois, une majorité de Britanniques soutient la tenue d'un nouveau sondage sur le résultat final des négociations du Brexit selon un sondage publié vendredi alors que Bruxelles vient de retoquer les nouvelles propositions de Londres sur une future coopération douanière.

Quelque 42% des Britanniques estiment nécessaire l'organisation d'un nouveau référendum à l'issue des négociations, quand 40% ne le souhaitent pas, selon le sondage réalisé auprès de 1.653 personnes par l'institut YouGov pour le quotidien The Times.

L'idée d'un nouveau référendum, soutenue notamment par l'organisation "People's vote", a gagné du terrain ces dernière semaines avec le soutien apporté notamment la semaine dernière par l'ancienne ministre de l'Education Justine Greening.

Une pétition dans ce sens lancée mercredi par le quotidien The Independent avait récolté plus de 200.000 signatures vendredi matin.

Ce sondage intervient alors que le négociateur en chef pour l'Union européenne Miche Barnier a retoqué jeudi le "plan de Chequers" de la Première ministre britannique Theresa May. Cette proposition vise à conserver des liens commerciaux étroits avec le continent après le Brexit, prévu le 29 mars 2019, en mettant en place un nouveau système de contrôle pour les biens au travers duquel le Royaume-Uni assurerait le contrôle et la collecte des droits de douanes à sa frontière avec l'UE.

"L'UE ne peut pas déléguer, et ne déléguera pas l'application de sa politique et de ses règles douanières, de la perception de la TVA et des droits d'accises à un non-membre, qui ne serait pas soumis aux structures de gouvernance de l'UE", a dit M. Barnier lors d'une conférence de presse avec le ministre britannique du Brexit Dominc Raab à Bruxelles.

Pour M. Barnier, si le Royaume-Uni veut des conserver des relations commerciales fluides avec l'UE, la solution est de rester dans l'union douanière ce que Mme May a exclu jusqu'ici afin de pouvoir signer librement des accords de libre échange avec des pays tiers.

Ces déclarations signifie "la mort du plan de Chequers, a estimé vendredi le quotidien The Guardian.

Mme May est attendue en Autriche vendredi où elle doit s'entretenir avec le chancelier autrichien Sebastian Kurz alors qu'elle a délégué plusieurs de ses ministres à travers l'UE pour tenter d'infléchir la position des dirigeants européens.

Mais M. Barnier l'a avertie: "Je dis simplement à ceux qui chercheraient une feuille de cigarette entre le mandat des 27 chefs d'Etat et de gouvernement et ce que je fais perdent leur temps". Or "nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre", a-t-il ajouté alors que les négociations sur un accord de sortie sont censées être terminées pour le sommet européen de mi-octobre.