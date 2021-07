Conflit en Syrie - La Russie propose une extension de l'aide transfrontalière à la Syrie pour six mois

(Belga) La Russie a soumis jeudi à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution prévoyant d'étendre de six mois l'autorisation d'aide transfrontalière à la Syrie, pour lequel elle a demandé un vote vendredi, a-t-on appris jeudi de sources onusienne et diplomatique.

Ce texte russe, déposé sur la table du Conseil juste après une formalisation du projet proposé par l'Irlande et la Norvège réclamant une extension d'un an, évoque une "possible prolongation" ultérieure au vu d'une analyse du secrétaire général, "un soutien à l'aide acheminée" via Damas, et une "aide à la Syrie pour surmonter la pandémie de Covid-19", a précisé à l'AFP l'une de ces sources.