Coronavirus - Dècès du musicien Dave Greenfiel du groupe britannique The Stranglers

(Belga) Le musicien Dave Greenfield est décédé dimanche à 71 ans après avoir contracté la maladie du Covid-19. L'artiste était principalement connu comme claviériste du groupe britannique de punk rock The Stranglers, qui a fait part de la nouvelle.

Dave Greenfield a joué près de 45 ans dans The Stranglers. Il a entre autre composé le titre 'Golden Brown' en 1982. Les autres membres du groupe ne voulait pas sortir le titre initialement qui a pourtant été en fin de compte le plus grand hit de la formation. Les musiciens du groupe ont fait part de leurs condoléances dans une déclaration évoquant "un personnage doux, amical et excentrique qui avait toujours le temps de bavarder". (Belga)