Coupe d'Europe de rugby: le Racing avec les Saracens et le Munster

Le Racing 92, finaliste de la Coupe d'Europe en 2016 et 2018, aura fort à faire pour s'extirper de sa poule l'an prochain: il a hérité des Saracens, champions en titre, et du Munster, demi-finaliste régulier, mercredi lors du tirage au sort.

Laurent Travers, le directeur du rugby du club des Hauts-de-Seine, a dû grincer des dents en voyant le tirage effectué mercredi à Lausanne, siège de l'European Professional Club Rugby, par les anciens internationaux Bryan Habana et Dimitri Yachvili.

Les Saracens, vainqueurs de 3 des 4 dernières éditions, étaient l'ogre à éviter. Mais devoir survivre en plus au constant Munster, qui détient le record de participations aux demi-finales (14), serait un véritable exploit.

A côté du Racing, plusieurs clubs français peuvent s'estimer heureux. Notamment Toulouse, demi-finaliste cette saison, qui a hérité d'une poule à sa portée avec Gloucester, le Connacht et Montpellier.

Et Lyon, dont la première participation cette saison a été un gros échec (seule équipe à zéro point). Derrière le Leinster, champion 2018 et finaliste en mai, le LOU pourra cette fois faire bien mieux face à Northampton et Trévise.

Le niveau s'élève un peu plus pour Clermont et La Rochelle. L'ASM aura une poule assez relevée avec l'Ulster, Bath et les Harlequins, battus de justesse à Marcel-Michelin en demi-finale du Challenge européen. La Rochelle retrouvera aussi son adversaire à ce même stade, Sale, et devra miser sur des succès à Exeter et Glasgow pour espérer voir les quarts.

La phase de poules débutera le week-end du 15 au 17 novembre pour s'achever le 19 janvier. Les cinq premiers et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts.

La finale aura lieu le 23 mai au Vélodrome de Marseille.

Poules de la Coupe d'Europe 2019-2020:

Poule 1: Leinster (IRL), Lyon (FRA), Northampton (ENG), Trévise (ITA)

Poule 2: Exeter (ENG), Glasgow (SCO), La Rochelle (FRA), Sale (ENG)

Poule 3: Clermont (FRA), Ulster (IRL), Harlequins (ENG), Bath (ENG)

Poule 4: Saracens (ENG), Munster (IRL), Racing 92 (FRA), Ospreys (WAL)

Poule 5: Toulouse (FRA), Gloucester (ENG), Connacht (IRL), Montpellier (FRA)