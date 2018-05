Crise en Catalogne - Les partisans de Puigdemont écartent de nouvelles élections

(Belga) Les partisans de l'ex-président indépendantiste de Catalogne Carles Puigdemont ont assuré samedi qu'ils éviteraient de nouvelles élections dans la région, après six mois de blocage politique, mais tenteraient une dernière fois de le reconduire dans ses fonctions.

L'assurance de vouloir éviter un retour aux urnes semble signifier qu'en fin de compte les indépendantistes proposeront un candidat qui, contrairement à M. Puigdemont, pourra être investi par le parlement catalan d'ici le 22 mai et former un gouvernement. Ce n'est qu'à cette condition que Madrid lèvera la tutelle imposée à la Catalogne depuis sa tentative de sécession en octobre dernier. "Nous ne voulons pas de nouvelles élections", a déclaré Eduard Pujol, porte-parole du groupe parlementaire Ensemble pour la Catalogne après une réunion avec leur chef Carles Puigdemont à Berlin. Mais il a ajouté qu'ils essaieraient à nouveau de faire investir le président déchu, au plus tard le 14 mai. La candidature de Carles Puigdemont, déjà bloquée par la justice espagnole en janvier, semble vouée à l'échec malgré le vote vendredi par le parlement catalan d'une loi autorisant son investiture à distance. Le gouvernement espagnol a d'ores et déjà annoncé qu'il attaquerait cette loi en justice. Il a déjà dit que l'investiture d'un président régional devait obligatoirement se faire en sa présence. Le recours en justice suspend automatiquement la loi contestée. (Belga)