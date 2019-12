Cyclisme: pas de Giro en 2020 pour l'équipe Total Direct Energie

L'équipe cycliste Total Direct Energie ne participera pas au Tour d'Italie 2020, car elle ne dispose pas d'un effectif "assez fourni", a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

"Avec un effectif composé de 24 coureurs, le Team Total Direct Energie ne peut pas participer à toutes les grandes courses de la saison", explique la formation française dans ce communiqué publié "pour mettre fin à toutes les spéculations autour du calendrier 2020". "Le Team est donc contraint de ne pas honorer son invitation pour le Giro cette année".

Grâce à sa première place au classement 2019 de la 2e division du cyclisme mondial, TDE est invitée en 2020 sur toutes les épreuves de l'élite, dont le Tour d'Italie, qui aura lieu du 9 au 31 mai.

Mais "on se mettrait en danger sportivement si on y allait", estime le manager Jean-René Bernaudeau.

"L'effectif n'est pas assez fourni pour pouvoir prétendre à être performant sur Milan-San Remo, les courses flandriennes, le Giro et le Tour de France", développe-t-il dans le communiqué.

L'équipe compte notamment dans ses rangs le Français Lilian Calmejane, vainqueur d'étape sur les Tours de France et d'Espagne, et le Néerlandais Niki Terpstra, lauréat du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, deux des cinq "monuments" du cyclisme.