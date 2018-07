Départs en vacances: week-end chargé sur les routes, bouchons dans la vallée du Rhône

(Belga) La circulation est particulièrement chargée samedi matin en France et en Suisse, alors que la journée est classée rouge en Europe, tant dans le sens des départs que dans celui des retours, indique Touring.

En France, des bouchons étaient enregistrés vers 8h dans la vallée du Rhône. Quelque 35 kilomètres de files cumulées étaient recensés sur l'A7 entre Lyon et Valence. En Allemagne, des bouchons sont observés sur l'A3 Cologne - Francfort - Nuremberg - Passau, et sur l'A8 Stuttgart - Munich - Salzbourg. En Suisse, il y a plus de dix kilomètres de files au tunnel du Saint-Gothard, provoquant un allongement du temps de parcours de 1h40. La circulation demeurera très chargée dans le sens des départs jusque 17h, indique Touring. Dans le sens des retours, les difficultés se prolongeront jusque 18h. (Belga)