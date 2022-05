Du sable du Sahara fait à nouveau route vers l'Europe

Un nouveau nuage de poussière en provenance du Sahara se dirige vers l'Europe, selon les prévisions du service Copernicus pour la surveillance de l'atmosphère (CAMS). L'important nuage fait actuellement route au-dessus de l'Océan atlantique et atteindra le Portugal et l'Espagne ce week-end ainsi que plusieurs régions de l'ouest de la France.



D'importantes quantités de sable en provenance du Sahara ont déjà été relevées cette année par les services du CAMS. Le phénomène qui se produit plusieurs fois par an a donné voici quelques semaines une teinte rougeâtre au ciel belge avant de se déposer sur les voitures, les fenêtres et les meubles de jardin.