Elections législatives en Italie - Le Mouvement 5 Etoiles fête son "triomphe"

(Belga) Le résultat du Mouvement 5 Etoiles (M5S) aux élections législatives en Italie est "un triomphe, une apothéose", a déclaré le député Alessandro Di Battista lors d'une brève prise de parole dans la nuit de dimanche à lundi. Si les premiers résultats se confirment, le mouvement sera "le pilier" de la prochaine législature, a-t-il annoncé.

"Toutes les autres formations politiques devront venir nous parler" en utilisant "les mêmes méthodes de transparence et de crédibilité", a ajouté Alessandro Di Battista, une des personnalités les plus populaires du Mouvement 5 Etoiles. D'après les premières projections, le M5S obtiendrait environ 32% au Sénat et entre 29% et 33% à la Chambre des députés. Le mouvement deviendra le premier parti d'Italie mais n'aura toutefois pas la majorité nécessaire pour composer une majorité. Il devra donc s'allier avec d'autres formations politiques, ce qu'il a toujours refusé lors de la précédente législature. (Belga)