Euro de volley: la Russie, tenante du titre, au tapis, sortie par la Slovénie en quarts

Le champion cède son trophée: la Russie, tenante du titre et souvent citée parmi les favoris du tournoi, s'est inclinée lundi soir en quarts de finale du Championnat d'Europe de volley à Ljubljana contre la Slovénie, et laisse son trône vacant.

La première demi-finale de l'Euro-2019 opposera donc jeudi soir à Ljubljana les Slovènes, portés par les près de 12.000 spectateurs de la Stozice Arena, aux Polonais, doubles champions du monde en titre (2014 et 2018), et grands favoris pour une place en finale à Paris dimanche (17h30).

Russes et Slovènes s'étaient déjà affrontés lors de la phase de groupe à Ljubljana, et les champions d'Europe 2017 avaient pris la mesure de leurs hôtes en trois manches sèches (25-21, 25-21, 25-21), dans une rencontre sans enjeu puisque les deux équipes étaient assurées de finir aux deux premières places.

"Avec ce public, on savait qu'ils ne pourraient pas répéter leur prestation du 1er tour. On a réussi à bien mieux servir. On a joué de façon plus intelligente que dans la phase de groupes", a commenté l'ancien pointu du Paris Volley, Mitja Gasparini, auteur de 12 points dans la rencontre, remportée par la Slovénie 3 sets à 1 ((25-23, 25-22, 21-25, 25-21).

Les Russes ont multiplié les fautes de filet au cours du 4e set, laissant les Slovènes enflammer la Stozice Arena en prenant le large (15-10 puis 19-14) et n'ont pas craqué sur la fin.

La dernière nation à avoir conservé son titre reste donc l'Italie qui avait fait le doublé européen 2003/2005.

Pour disputer une deuxième finale européenne après celle de 2015, les Slovènes devront se défaire de la Pologne, qui a poursuivi sa montée en puissance en surclassant l'Allemagne, vice-championne d'Europe en 2017 en trois petites manches (25-19, 25-21, 25-18) en un peu plus d'une heure et quart (81 minutes).

Avec dans ses rangs depuis cet été le meilleur joueur du monde, le Cubain naturalisé Wilfredo Leon, la Pologne, déjà assurée de disputer les Jeux olympiques en 2020 à Tokyo, est à la recherche d'un deuxième titre européen après 2009.

Les deux derniers quarts opposent mercredi soir la Serbie à l'Ukraine à Anvers (20h30) et la France à l'Italie, pour le choc entre le champion d'Europe 2015 et le vice-champion olympique en 2016, toujours mercredi soir à Nantes (21h00).