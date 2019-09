Euro de volley: Ngapeth offre aux Bleus le scalp symbolique de l'Italie

Pour son vrai retour à la compétition après une lésion musculaire, Earvin Ngapeth a offert une victoire de prestige à l'équipe de France de volley contre l'Italie, pour son dernier match de la phase de groupes de l'Euro-2019, mercredi soir à Montpellier.

Avec ce succès 3 sets à 1 (25-23, 22-25, 25-21, 25-22), les Bleus quittent le sud de la France avec le plein de confiance pour se rendre dans l'Ouest, à Nantes où la Hall XXL les accueillera samedi (19h30) pour un huitième de finale largement à leur portée contre la Finlande.

Contre la Bulgarie lundi, Earvin Ngapeth n'avait disputé que deux points, le temps de lâcher un ace, avant de retourner sur le banc. Mais avec deux jours de plus de régénération, l'attaquant/réceptionneur vedette des champions d'Europe 2015 avait assez récupéré de sa blessure d'il y a dix jours pour jouer un peu plus de deux sets et finir meilleur marqueur français du match (16 points).

Certes, la rencontre face à l'Italie avait un enjeu sportif assez réduit -savoir qui jouera la Turquie et qui jouera la Finlande en 8es de finale-, puisque les deux équipes étaient sûres avant de s'affronter de se retrouver dans le même quart de tableau à Nantes.

- Ambiance de stade de foot -

Donc difficile de tirer des enseignements pour la suite du tournoi, alors que les deux sélections pourraient se retrouver pour une place dans le dernier carré, mardi soir (20h45) à Nantes.

Mais à voir l'engagement mis et les six de base alignés par Laurent Tillie côté français et par Gianlorenzo Blengini côté transalpin, aucune des deux équipes n'avaient envie de perdre ce derby du volley européen.

L'équipe de France a été malmenée dans l'entame du premier set, mais Earvin Ngapeth a permis aux Bleus de recoller sur une série de trois services gagnants, chacun assorti du refrain de "Still D.R.E", de Dr. Dre et Snoop Dog. Le rappeur Ngapeth aura apprécié le clin d'oeil.

Il a failli remettre ça en fin de deuxième set, mais l'Italie avait pris une trop grande avance pour remonter au score et ne pas perdre un premier set dans le tournoi.

Au milieu du troisième set, Laurent Tillie a préféré le reposer et faire rentrer son remplaçant de luxe, Julien Lyneel, décisif dans le money time du 4e set, porté par une Marseillaise chanté a capella par le public montpelliérain à 20-19.

Et même sans Ngapeth, les Bleus ont réussi à contenir au mieux la puissance d'Osmany Juantorena et Ivan Zaytsev, toujours aussi appliqués en réception.

Les 7.114 spectateurs de l'Arena Sud de France (meilleure affluence de ce premier tour en France) ont alors mis une ambiance qui mélangeait stade de foot et féria du sud. L'énorme sauvetage du libéro des Bleus, Jénia Grebennikov au début du 3e set (4-2), a aidé à enflammer la salle héraultaise.