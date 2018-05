Feu vert du CNC à la diffusion en salles de "L'homme qui tua Don Quichotte"

Le Centre national du cinéma (CNC) a donné son feu vert jeudi à la diffusion en salles du film "L'homme qui tua Don Quichotte" du Britannique Terry Gilliam, au coeur d'un imbroglio juridique avec le producteur Paulo Branco.

"Après avis de la Commission de classification, un visa +tout public+ a été attribué ce jour au film de Terry Gilliam +L’homme qui tua Don Quichotte+. Le visa d’exploitation est le document officiel qui permet la diffusion d’un film dans les salles de cinéma", a indiqué le CNC dans un communiqué.

Le Tribunal de grande instance de Paris avait déjà donné son accord mercredi à la projection du film de Terry Gilliam en clôture de la 71e édition du Festival de Cannes le 19 mai.

"La décision du juge des référés d’hier a confirmé qu’il serait disproportionné d’empêcher la diffusion de l’œuvre" en raison du différend qui opposent Terry Gilliam et le producteur Paulo Branco, a estimé le CNC dans son communiqué.

Ce conflit "sera tranché définitivement par la juridiction judiciaire" le 15 juin, a rappelé le CNC.

Le visa d'exploitation du film "doit être demandé par le producteur du film, c’est-à-dire celui qui prend la responsabilité du financement et de la réalisation de l’œuvre", a expliqué le CNC.

Or, a-t-il ajouté, "la société Kinology, avec des coproducteurs espagnols, portugais et belges, a assuré la production effective du film et est la seule à avoir déposé une demande de visa d’exploitation".

"Le contentieux qui oppose par ailleurs M. Branco (Alfama Films) à M. Gilliam, porte sur les conditions dans lesquelles il a été mis fin à leur collaboration, et sur les droits dont M. Branco serait encore titulaire en application de la convention conclue entre eux", soutient le CNC.

Paulo Branco a acheté les droits d'auteur-réalisateur du film en avril 2016. Mais, à la suite de différents désaccords artistiques et financiers avec M. Branco, le cinéaste britannique s'était tourné vers d'autres producteurs dont Kinology.

C'est avec ces producteurs que Terry Gilliam a finalement réalisé son film entre mars et juin 2017 pour 16,3 millions d'euros, mettant fin croyait-il à vingt ans de malédiction d'un film tourné dans des conditions dantesques il y a 20 ans et resté inachevé jusqu'en 2017.

La sortie du film en salles est prévue le 19 mai.

L'adaptation très libre du classique de Cervantes réunit Jonathan Pryce ("Brazil"), en ingénieux hidalgo, et Adam Driver ("Star Wars: le Réveil de la Force") en Sancho Panza.