Hand: Sagosen quitte le PSG pour Kiel à l'été 2020

Le demi-centre norvégien Sander Sagosen, élément clé du Paris SG cette saison, a signé un contrat de trois ans à partir de juillet 2020 avec le club allemand du THW Kiel, a annoncé vendredi le club allemand.

Âgé de 23 ans et double vice-champion du monde avec la Norvège (2017 et 2019), Sagosen était arrivé à l'été 2017 à Paris et était courtisé par plusieurs grands clubs européens.

"Ça a été un choix difficile à faire pour moi, dans ma carrière. Je voulais jouer en Bundesliga avant que je ne sois trop âgé. C'est difficile jouer là-bas", a expliqué à l'AFP Sagosen, soulignant les exigences physiques du Championnat allemand.

"Je pense que c'est le bon moment dans ma carrière pour essayer la Bundesliga", a ajouté Sagosen, appréciant le fait que "tout le monde est intéressé par le handball en Allemagne. C'est quelque chose de spécial de jouer là-bas".

Dès la fin de l'actuelle saison, le PSG va perdre son ailier gauche allemand Uwe Gensheimer, qui retourne au Rhein-Neckar Löwen jusqu'en 2022, ainsi que son arrière droit croate Luka Stepancic, qui jouera la saison prochaine avec les Hongrois de Szeged.

"Nous nous réjouissons et sommes très fiers que Sander ait choisi le THW Kiel", a commenté le directeur sportif du club Viktor Szilagyi, "c'est un handballeur de classe mondiale avec de grandes ambitions. Il veut les atteindre avec nous, dans le meilleur championnat du monde".

Kiel, triple champion d'Europe (2007, 2010 et 2012) s'est arrêté en quarts de finale de la Ligue des champions en 2017 et 2018, et n'était pas qualifié cette saison.

Aucun club allemand n'a participé au dernier carré de la C1, qui se dispute en Allemagne à Cologne, ces deux dernières saisons et le dernier sacre remonte à 2014 avec Flensbourg.

Quadruple champion de France en titre, Paris est bien parti pour remporter un cinquième titre national de rang.

En Ligue des champions, les Parisiens ont participé aux trois derniers Final Four, échouant toutefois à soulever le trophée (finalistes en 2017, 3es en 2016 et 2018). Cette année, ils affronteront les Ukrainiens de Zaporojie ou les Polonais de Kielce en quart de finale.