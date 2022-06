Invasion de l'Ukraine - Zelensky dit sa "gratitude" pour la nouvelle aide militaire américaine

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit mercredi sa "gratitude" à l'égard des Américains pour la nouvelle tranche d'aide militaire que son homologue américain Joe Biden lui avait annoncé plus tôt dans la soirée au téléphone.

"Les Etats-Unis ont annoncé un nouveau renforcement de notre défense, une nouvelle tranche d'aide d'un milliard de dollars", a confirmé M. Zelensky dans son message vidéo vespéral. "Je veux dire ma gratitude pour ce soutien, il est particulièrement important pour notre défense dans le Donbass", la région, de l'est de l'Ukraine épicentre des attaques russes actuelles. L'aide américaine comprend notamment des pièces d'artillerie et des obus supplémentaires, ainsi que des missiles anti-navires, pour un montant total d'un milliard de dollars. "Je suis également reconnaissant aux Etats-Unis de mobiliser l'aide de tous les partenaires", a ajouté le président ukrainien. Il a précisé avoir également discuté avec son homologue américain de "la situation tactique sur le terrain et de la manière d'accélérer notre victoire". M. Zelensky a indiqué s'être également entretenu avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, lequel a assuré sur Twitter soutenir l'Ukraine "jusqu'à la victoire finale". (Belga)