Jean Paul Ier, pape éphémère, sera bientôt béatifié

(Belga) Le pape François a reconnu mercredi un miracle attribué à Jean Paul Ier, dont le pontificat fut l'un des plus courts de l'histoire avec seulement 33 jours en 1978, et qui sera donc prochainement béatifié.

"Au cours de l'audience accordée au cardinal Marcello Semeraro, préfet de la Congrégation pour la cause des saints", le pape a autorisé cette congrégation à promulguer "les décrets concernant le miracle attribué à l'intercession du vénérable serviteur de Dieu" Jean Paul Ier, indique un communiqué du Vatican. Le miracle attribué à Albino Luciani, de son vrai nom, est la guérison inexpliquée le 23 juillet 2011 à Buenos Aires d'une fillette de 11 ans gravement malade et qui était mourante mais se serait rétablie grâce aux prières du prêtre local invoquant le pape Jean Paul Ier. Le pape François avait déjà reconnu en août dernier "les vertus héroïques de Jean Paul Ier, devenu ainsi "serviteur de Dieu", l'étape précédant la béatification dont la date n'a pas été annoncée par le Vatican. Jean-Paul Ier, surnommé "le pape bon" ou "le pape au sourire", a été le dernier pape italien et l'un des plus éphémères. Elu en août 1978 à l'âge de 65 ans, il est décédé 33 jours et six heures plus tard, apparemment des suites d'un infarctus. Aucune autopsie n'a cependant été menée pour confirmer les causes de sa mort. Des ouvrages ont évoqué l'hypothèse d'un assassinat, car le pape souhaitait mettre de l'ordre dans les affaires de l'Eglise et en particulier dans les malversations financières de Mgr Paul Marcinkus, à la tête de la banque du Vatican, soupçonnée à l'époque de liens avec la mafia. Parmi les papes récents, Paul VI (1963-1978), qui avait achevé le concile Vatican II, a été béatifié, tandis que son prédécesseur Jean XXIII (1958-1963) ainsi que Jean Paul II (1978-2005) ont été canonisés. (Belga)