(Belga) L'Espagne ne s'opposera pas à un report du Brexit, prévu le 29 mars, mais à condition que cela ne prolonge pas l'incertitude, a indiqué mercredi le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez.

"L'Espagne ne va pas s'opposer à la concession d'une éventuelle prolongation" mais "celle-ci doit avoir une perspective claire de résolution. Prolonger l'incertitude en prolongeant les délais n'est une alternative qui n'est ni raisonnable, ni souhaitable", a déclaré M. Sanchez devant les députés espagnols. Il a souligné par ailleurs que le gouvernement espagnol était "disposé à modifier la déclaration (politique régissant la relation future entre Londres et l'Union européenne) pour la rendre plus ambitieuse" mais "si le Royaume-Uni modifie les lignes rouges qu'il a établies dans sa négociation". Ces déclarations de M. Sanchez interviennent alors que la Première ministre britannique Theresa May soumet mercredi au vote des députés une motion pour prolonger les pourparlers avec Bruxelles, tout en leur proposant un mécanisme de report de la date du divorce en cas d'échec des discussions. Mme May réalise là une concession majeure alors qu'elle avait toujours écarté jusqu'ici l'idée de retarder la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Lundi, le président du Conseil européen Donald Tusk avait estimé qu'un délai supplémentaire pour le Brexit serait une solution "rationnelle". (Belga)