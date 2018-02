L'islamologue suisse Tariq Ramadan, accusé de viols, a été placé en garde à vue à Paris, indique une source judiciaire. Il était entendu dans les bureaux de la police judiciaire à Paris depuis le matin.

Début décembre, on avait appris que Tariq Ramadan, visé par une enquête pour viol, organisait sa riposte face à Henda Ayari, la plaignante par qui cette affaire retentissante a éclaté, en transmettant à la justice des éléments censés ébranler sa crédibilité.



Plusieurs pièces en ce sens avaient été versées au dossier, avait indiqué une source proche de l'enquête. Dernière en date: plusieurs mois d'échanges sur Facebook, de juin à septembre 2014, entre M. Ramadan et une personne qui se présente comme Mme Ayari. Elle dit le contacter via un compte sous pseudonyme car le théologien a précédemment bloqué son autre compte, sous son vrai nom. L'islamologue y reçoit des avances explicites mais ne répond que rarement à son interlocutrice, qui a déposé une plainte en octobre dernier en l'accusant de l'avoir violée en 2012 dans un hôtel parisien, ce qu'il a catégoriquement contesté. Selon la même source, elle lui écrit notamment en juin 2014 qu'à l'époque des faits dénoncés, des "parasites extérieurs" lui ont demandé de témoigner contre lui, alors que des rumeurs sur la vie privée de l'islamologue circulaient déjà, et dit qu'elle "regrette" le comportement qu'elle a pu avoir par le passé.

Dans le cadre de cette enquête dirigée par le parquet de Paris, les avocats de Henda Ayari avaient déjà affirmé que leur cliente était restée en contact avec le théologien, mais uniquement jusqu'à la mi-2013. Or, les conversations transmises à la justice semblaient démontrer le contraire. "Ce n'était pas une relation mais une emprise sectaire", avaient affirmé ses avocats pour justifier le maintien des contacts entre Henda Ayari, ancienne salafiste devenue militante féministe et pro-laïcité, et Tariq Ramadan, tenant d'un islam conservateur voire politique.

Précédemment, c'était le témoignage écrit d'un fonctionnaire assermenté qui était versé au dossier. Celui-ci y racontait de présumées avances explicites de Mme Ayari, 41 ans, qui l'aurait menacé de porter plainte pour viol s'il n'y répondait pas favorablement. L'intéressée s'est indignée d'une "nouvelle calomnie".

Tariq Ramadan ne s'est exprimé qu'à deux reprises depuis le début de cette affaire: sur Facebook, fin octobre, pour dénoncer une "campagne de calomnie" enclenchée par ses "ennemis de toujours", et sur Twitter, début novembre, pour démentir des accusations d'abus sexuels sur mineures publiées par le journal La Tribune de Genève et annoncer une plainte pour diffamation.