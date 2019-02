L'Italie se dévoile dès jeudi au Salon des Vacances au Heysel

(Belga) L'Italie est une nouvelle fois l'invitée d'honneur du Salon des Vacances qui se tient de jeudi à dimanche dans trois palais du Heysel. L'objectif du pays, et des 10 régions représentées, sera d'attirer les voyageurs belges, déjà nombreux, à aller plus loin que les grandes villes pour découvrir les diversités régionales de la Botte et de ses îles.

Dix des 20 régions italiennes viendront vendre leurs atouts pendant les quatre jours du salon, dont celles de Sicile et Sardaigne ainsi que celles du cœur de la Botte d'Ombrie, du Latium et des Abruzzes. Au-delà de son invité d'honneur, le salon présentera comme l'an dernier quelque 800 destinations et développera principalement quatre thèmes pour sa 61e édition. Les carnavals seront sous le feu des projecteurs des palais 3, 4 et 5 du Heysel. Non seulement des cortèges venus d'Equateur, de Bolivie ou encore de République dominicaine raviront les visiteurs, mais une exposition sera également consacrée aux événements bien ancrés dans la culture belge que sont l'Ommegang ou le carnaval de Binche. Les voyages plus centrés sur la nature, les escapades en groupe et les technologies de l'avenir bénéficieront eux aussi d'une attention particulière. La réalité virtuelle sera proposée sur la plupart des stands, l'occasion pour les curieux de s'immerger au cœur de leurs futures destinations. Les papilles ne seront pas oubliées avec des shows culinaires proposés entre autres par la République dominicaine, la Grèce, la Bolivie, l'Equateur mais aussi Israël. Le salon ouvrira ses portes du jeudi 7 février au dimanche 10, de 10h à 18h. L'an dernier, l'événement avait attiré 105.000 personnes. (Belga)