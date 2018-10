L'Ukraine veut s'atteler à rejoindre l'UE et l'Otan

(Belga) L'Ukraine veut s'atteler à rejoindre l'Union européenne et l'Otan et veut l'inscrire dans sa Constitution. Jeudi à Kiev, 321 parlementaires ont donné le feu vert à une telle évolution. La Cour constitutionnelle devra à présent se pencher sur les modifications à apporter au texte. Les députés devront ensuite voter à nouveau sur les modifications constitutionnelles.

Le président Petro Porochenko estime que devenir membre de l'UE et de l'Otan garantirait la sécurité de son pays. "Seule l'intégration de l'Ukraine dans le cercle euro-atlantique nous garantira la paix, la sécurité et l'indépendance", a-t-il dit. Dans le même temps, il a mis en garde contre une levée des sanctions envers la Russie. Aux yeux de M. Porochenko, la Russie est "un danger pour le monde civilisé dans son ensemble". Les Ukrainiens se battent depuis plus de quatre ans contre des séparatistes soutenus par Moscou établis dans l'est du pays. (Belga)