La maire de Rome, relaxée dans une affaire de "faux en écriture", échappe à la démission

La maire populiste de Rome, Virginia Raggi, a été relaxée samedi par un tribunal de Rome dans une affaire de "faux en écriture publique", décision qui lui permet d'échapper à la démission, comme l'impose son parti en cas de condamnation.

"Ce jugement balaie deux ans de boue politique. Nous allons de l'avant la tête haute pour Rome, ma chère ville et pour nos concitoyens", a déclaré Virginia Raggi, 40 ans, qui a éclaté en sanglots après l'annonce du jugement samedi au tribunal où l'attendait une foule de journalistes.

"Relaxée. Avec ce mot le tribunal, que je remercie et respecte pour le travail accompli, a mis fin à deux années pendant lesquelles j'ai été médiatiquement et politiquement attaquée avec une violence sans précédent et une férocité injustifiée", a-t-elle aussitôt écrit sur son compte Facebook.

Le parquet de Rome, qui avait engagé les poursuites, avait requis 10 mois de prison contre Mme Raggi, figure du Mouvement 5 Etoiles (M5S), élue en 2016 sur un discours de transparence et de probité après des années de scandales et de corruption à la tête de la capitale italienne.

Le tribunal a estimé que "le délit n'était pas constitué" tandis que l'accusation a fait savoir qu'elle ne ferait éventuellement appel qu'après avoir pris connaissance des motivations du jugement, ont rapporté les médias italiens.

Le parquet estime que la maire a menti à l'Autorité de lutte contre la corruption de la municipalité en affirmant avoir nommé de son propre chef Renato Marra au poste de directeur du tourisme de la mairie.

Or, des messages récupérés par les enquêteurs semblaient démontrer que c'est Raffaele Marra, frère de Renato et ancien bras droit de Mme Raggi, qui a été à l'origine de l'embauche. Mme Raggi a toujours déclaré qu'elle avait agi "en pleine autonomie".

Arrêté en décembre 2016, Raffaele Marra a passé plusieurs mois en prison et est actuellement jugé pour une affaire de corruption antérieure à son arrivée à la mairie.

Conformément au code éthique de son parti, Virginia Raggi aurait dû quitter ses fonctions si elle avait été condamnée. Elle avait elle-même affirmé que si tel était le cas elle démissionnerait "deux minutes" après la décision.

Deux ans et demi après son élection triomphale, avec 67% des voix, Virginia Raggi voit aujourd'hui son impopularité grandir parmi ses administrés.

Fin octobre, la première grande manifestation contre sa gestion a été organisée sous les fenêtres du l'Hôtel de ville, des milliers de Romains réclamant sa démission pour avoir failli sur les dossiers dont elle avait fait sa priorité: les déchets et les transports publics, deux points noirs de la Ville éternelle.

Virginia Raggi se défend en martelant qu'il lui faut du temps pour remettre la cité en état. Et qu'elle a "hérité de ruines" de la part de précédentes administrations.

Commencé par le retrait de la candidature de Rome pour les Jeux olympiques de 2024, le mandat de Virginia Raggi a aussi été marqué par la valse de ses adjoints, dont huit ont jusqu'ici été remplacés.