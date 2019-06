La N-VA siégera dans le groupe CRE au Parlement européen

(Belga) La N-VA fera encore partie pour les cinq prochaines années du groupe eurosceptique des Conservateurs et réformistes européens (CRE) au Parlement européen, selon une décision mardi du conseil du parti nationaliste flamand, a indiqué le porte-parole de la N-VA à Belga.

Le doute planait jusqu'à la dernière minute quant au groupe que choisiraient les trois eurodéputés N-VA. Il s'agit finalement des Conservateurs et réformistes européens (CRE), portés par le Parti conservateur britannique et le parti polonais Droit et Justice (PiS). La N-VA a obtenu le 26 mai trois sièges au Parlement européen. Geert Bourgeois, Assita Kanko et Johan Van Overtveldt feront désormais la navette entre Bruxelles et Strasbourg. Lors de la précédente législature, le parti avait encore quatre représentants dans l'hémicycle européen. (Belga)