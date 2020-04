Le Premier ministre espagnol plaide pour un plan Marshall après la crise

(Belga) Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez plaide dimanche, dans le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, pour que l'Europe adopte un plan Marshall, en référence au programme d'aide américain après la Seconde Guerre mondiale, afin de reconstruire l'économie après la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus. Aux yeux de l'Espagnol, les mesures de soutien prises par l'Union européenne ne sont pas suffisamment ambitieuses.

"L'Europe doit établir une économie de guerre et initier la résistance, la reconstruction et la reprise économique. Les pays doivent prendre des mesures d'allègement de la dette dès que possible", appelle Pedro Sánchez. "Une fois la situation d'urgence sanitaire terminée, il faudra reconstruire l'économie du continent. Pour ce faire, nous devrons mobiliser d'importants moyens via un programme - le nouveau plan Marshall, qui nécessitera le soutien de tous les États membres de l'UE", propose M. Sánchez. Le Premier ministre espagnol souligne que la crise du coronavirus est "une guerre contre un ennemi invisible" qui met en danger l'avenir de l'Europe. "Soit nous réussissons à la gérer, soit nous échouons en tant qu'Union. (...) Il est temps de briser les vieux dogmes nationaux. Nous vivons dans une nouvelle époque et nous avons besoin de nouvelles réponses", ajoute-t-il. "Si nous persistons à penser petit, nous échouerons", conclut-il.