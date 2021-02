Le prince Philip, époux de la reine Elisabeth II, s'est "senti mal": il est hospitalisé par précaution

Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, a été hospitalisé "par précaution" à Londres après s'être senti mal, a annoncé mercredi le palais de Buckingham.

Le duc d'Edimbourg, 99 ans, "a été admis au King Edward VII Hospital à Londres mardi soir. Son hospitalisation est une mesure de précaution sur conseil du médecin de son altesse royale, après qu'il s'est senti indisposé", a indiqué le palais dans un communiqué en précisant que cette hospitalisation n'était pas liée au coronavirus.



"Il est prévu que le duc reste à l'hôpital quelques jours en observation et se repose", est-il ajouté.



Le prince Philip a pris sa retraite en août 2017, après avoir participé à plus de 22.000 engagements publics officiels depuis l'accession de son épouse au trône en 1952. Il continue d'accompagner la reine, lorsqu'il le souhaite, pour certaines apparitions publiques.



Au mois de juin 2017, le prince Philip avait été hospitalisé deux nuits pour soigner "une infection liée à une pathologie existante". Il avait été opéré de la hanche en 2018.



En janvier 2019, il avait subi un spectaculaire accident de voiture lorsque sa Land Rover avait percuté un autre véhicule en sortant d'une allée du domaine de Sandringham et s'était renversée. Indemne, il avait alors renoncé à son permis de conduire.



Fin décembre de la même année, il avait été hospitalisé pendant quatre nuits à l'hôpital Edward VII pour être "traité en observation en raison de problèmes de santé préexistants", selon le palais.



Début janvier, la souveraine britannique de 94 ans et son époux ont reçu leur première injection de vaccin contre le coronavirus, au château de Windsor, à l'ouest de Londres, où ils passent la période de confinement.