Les 10 ans du Traité de Lisbonne pour marquer le début de Charles Michel au Conseil

"Aujourd'hui, nous faisons plus que regarder en arrière. Nous célébrons un nouveau départ avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir", a notamment déclaré l'ancien Premier ministre belge. A ses côtés, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission qui prend également ses fonctions ce 1er décembre; Christine Lagarde désormais à la tête de la Banque centrale européenne (BCE) et David Sassoli, le président du Parlement européen élu en juillet dernier. "C'est un bon endroit pour relancer les chantiers européens (...) Le fait que les quatre institutions soient ensemble ici aujourd'hui symbolisent cette nouvelle saison", a souligné ce dernier. Ursula von der Leyen a quant à elle appelé à une Union plus forte et plus engagée en faveur de l'environnement. "Il est de notre responsabilité de léguer une Union plus forte que celle dont nous avons hérité", a-t-elle notamment déclaré. Signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009, le Traité de Lisbonne a modifié l'architecture institutionnelle de l'Union européenne, avec la création, entre autres, du Conseil européen, composé des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'UE. (Belga)