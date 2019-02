Les propriétaires du château d'Emptinne et héritiers d'AB Inbev décèdent tragiquement en Espagne

Un couple de Belges a perdu la vie sur l'île de Majorque dans les Baléares, rapportaient les médias locaux dimanche. L'information a été confirmée à l'Agence Belga par les Affaires étrangères. Le couple a vraisemblablement succombé à une intoxication au monoxyde de carbone provoquée par un poêle défectueux.

Les identités des deux victimes, un homme et une femme, ont été révélés. Il s'agit de Philippine de Mevius, 52 ans et de son époux André Emsens. Ce couple est connu pour être les propriétaires du château d'Emptinne et les héritiers d'AB Inbev.

Ils avaient découverts dans leur chambre à coucher par la Guardia Civil après qu'une de leurs connaissances a tenté en vain d'entrer en contact téléphonique avec eux. Les corps ne présentaient aucune trace de violences extérieure et rien n'indiquait la présence d'un tiers à l'intérieur de l'habitation. L'hypothèse d'une intoxication au CO est privilégiée par les enquêteurs.

Les 3 enfants du couple se sont rendus en Espagne pour rapatrier les dépouilles de leurs parents.