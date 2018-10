Madrid rappelle à l'ordre le président catalan après les violences à Barcelone

(Belga) Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a vertement rappelé à l'ordre mardi le président indépendantiste catalan Quim Torra, accusé d'"encourager les radicaux" après des affrontements lundi soir devant le parlement catalan à Barcelone.

"La politique catalane doit faire son retour au parlement. Le président Torra doit respecter ses responsabilités et ne pas mettre en danger la normalisation politique en encourageant les radicaux à assiéger les institutions qui représentent tous les Catalans", a tweeté Pedro Sanchez. "La violence n'est pas la solution", a-t-il ajouté. Des échauffourées ont opposé militants indépendantistes radicaux qui voulaient rentrer dans le parlement catalan et forces de l'ordre lundi soir à Barcelone à la fin de la manifestation marquant le premier anniversaire du référendum d'autodétermination interdit par Madrid. Quim Torra, dont les militants radicaux appellent à la démission et qui a été conspué durant la manifestation, a toutefois salué lundi leurs actions coup de poing de blocage de routes et de voies ferrés, en assurant qu'ils faisaient "bien de mettre la pression".