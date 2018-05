Mariage royal: les photos officielles publiées

Photo officielle réalisée par le photographe Alexi Lubomirski et publiées par palais de Kensington le 21 mai 2018 montrant le prince Harry et son épouse Megan aux côtés des dix enfants d'honneurAlexi Lubomirski

Le palais de Kensington a publié lundi trois photos officielles du mariage du prince Harry avec l'ex-actrice américaine Meghan Markle qui, désormais membre de la famille royale britannique, a réaffirmé ses convictions féministes.

Ces portraits ont été réalisés par le photographe Alexi Lubomirski au château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres, où s'est déroulé le mariage samedi.

L'un d'eux, en noir et blanc, montre le couple souriant, en tenue de mariage mais décontracté.

Sur un autre cliché, en couleurs, il pose entouré notamment de la reine Elisabeth II, de son mari le prince Philip et de leur fils et héritier du trône, le prince Charles, ainsi de la mère de la mariée, Doria Ragland, seule membre de sa famille de Meghan Markle présent à la noce.

Enfin, sur le dernier, les jeunes mariés sont assis aux côtés des dix enfants d'honneur, dont le prince George et la princesse Charlotte, enfants du prince William et Kate.

A l'instar du prince Harry et comme il est de tradition dans la famille royale, Meghan Markle, 36 ans, se consacrera à l'action caritative, comme elle le fait "depuis son jeune âge", selon sa biographie publiée sur le site de la famille royale.

Elle y réaffirme aussi ses convictions féministes, forgées depuis son enfance à Los Angeles, en Californie. A 11 ans, elle avait mené campagne et contraint un fabricant de liquide vaisselle à modifier une publicité jugée sexiste, rappelle le site.

"Je suis fière d'être une femme et une féministe", a-t-elle déclaré dans sa biographie.

Sous l'oeil de chaînes de télévision du monde entier et devant une pléiade de stars, le prince Harry et l'ex-actrice américaine se sont dit "oui" samedi en la chapelle St George du château de Windsor lors d'une cérémonie alliant tout le faste de la monarchie britannique aux accents de la culture afro-américaine.

"Le duc et la duchesse de Sussex voudraient remercier tous ceux qui ont pris part aux célébrations de leur mariage samedi. Ils se sentent si chanceux d'avoir pu partager ce jour avec tous ceux qui se sont réunis à Windsor et aussi tous ceux qui ont regardé le mariage à la télévision, au Royaume-Uni, dans le Commonwealth et à travers le monde", selon un communiqué lundi du palais de Kensington, leur résidence officielle. Plus de 100.000 personnes avaient fait le déplacement à Windsor samedi.

Comme la reine mère et la reine avant elle, Meghan a fait déposer son bouquet sur la tombe du soldat inconnu à l'abbaye de Westminster, à Londres.