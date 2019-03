Nouveau revers pour Theresa May à propos du Brexit: le parlement britannique exclut un no-deal

Le parlement britannique a adopté mercredi soir, à une courte majorité de 4 voix, un amendement excluant toute sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord de retrait avec les 27 ni cadre sur la relation future.

Les parlementaires britanniques sont catégoriques: pas de deal, pas de Brexit. Ils l'ont voté via un amendement ce mercredi soir, et rejettent donc d'extrême justesse l'option d'un Brexit sans accord. Ce vote ouvre la voie à une demande de report de la sortie de l'UE.

Ce faisant, les députés ont adopté une position plus catégorique que ce que préconisait la Première ministre Theresa May, lui infligeant de la sorte un nouveau camouflet. La motion de Mme May indiquait seulement qu'un Brexit sans accord négocié devait être exclu le 29 mars. L'amendement approuvé va plus loin en affirmant que le no-deal ne peut être une option, en aucune circonstance.