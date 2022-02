Poutine envahit l'Ukraine dans le but d'y changer le régime, selon un expert en défense

(Belga) En envahissant l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine vise essentiellement un changement de régime dans un pays qui, aux yeux du maître du Kremlin, est en train de prendre une direction trop indépendante et pro-occidentale, a affirmé jeudi à l'agence de presse Belga Alexander Mattelaer, expert en défense et professeur à la VUB.

Jeudi, peu avant 04h00 du matin (HB), Vladimir Poutine a annoncé, dans une déclaration surprise à la télévision, une "opération militaire spéciale" contre l'Ukraine. Le président russe a parlé d'une part de "démilitariser et dénazifier l'Ukraine" et d'autre part de punir et de juger les "criminels de guerre". Concrètement, d'après M. Mattelaer, Poutine veut d'abord briser l'épine dorsale des forces armées ukrainiennes. Ensuite, le président russe souhaite prendre temporairement le contrôle du pays afin d'y destituer le gouvernement en place et procéder à un changement de régime. L'expert en défense estime que l'objectif de Poutine n'est donc ni d'occuper ni d'annexer définitivement l'Ukraine. "Ce serait potentiellement difficile et pourrait se révéler très coûteux", a-t-il fait remarquer. Le succès du projet de l'homme fort de la Russie dépendra principalement de la capacité de résistance des forces armées et du peuple ukrainiens. "Il s'agit de la question la plus pressante de ces prochains jours", conclut M. Mattelaer. (Belga)