Records de chaleur dans l'Arctique: les rennes envahissent les tunnels pour y trouver de la fraîcheur

Conséquence des fortes chaleurs dans le Grand Nord, les autorités norvégiennes ont appelé les automobilistes à redoubler de vigilance face aux rennes, nombreux à se réfugier dans les tunnels en quête d'un peu de fraîcheur. "Il fait très chaud depuis des semaines dans le nord de la Norvège. Les animaux se retirent vers des endroits un peu plus frais", a expliqué jeudi à l'AFP Tore Lysberg, un responsable de Statens Vegvesen, l'agence gouvernementale norvégienne chargée des routes. "Tant les rennes que les moutons trouvent refuge dans les tunnels et les parties ombragées pour se rafraîchir", a-t-il souligné.





Une température de 31,2°C bien au-dessus du cercle polaire arctique



Si le phénomène n'est pas nouveau, il est particulièrement d'actualité cette année en raison de l'envolée du mercure. Des records saisonniers ont été enregistrés mercredi dans les régions les plus septentrionales du pays par l'institut météorologique norvégien : une température de 31,2°C a été relevée dans le comté de Finnmark, haut lieu de l'élevage de rennes, situé bien au-dessus du cercle polaire arctique.



La région est si chaude qu'elle a connu depuis le début de l'année 12 nuits dites "tropicales", c'est-à-dire avec des températures nocturnes supérieures à 20°C, selon l'institut météorologique. Si aucun accident grave impliquant des animaux n'a pour le moment été signalé, Statens Vegvesen, qui qualifie la situation de "défi", a néanmoins multiplié les messages pour sensibiliser les automobilistes. Cette agence gouvernementale devrait recevoir un coup de pouce de la météo, un retour vers la normale étant attendu à compter du week-end.