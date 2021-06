Royaume-Uni: pris en flagrant délit d'adultère et de non-respect de la distanciation, le ministre de la Santé démissionne

© The Sun

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock, une figure-clé de l'action gouvernementale contre la pandémie, a annoncé samedi sa démission pour avoir enfreint les règles mises en place face au Covid dans le cadre d'une liaison avec une conseillère, révélée par un tabloïd.

"Nous nous devons d'être honnêtes envers les gens qui ont tant sacrifié pendant cette pandémie, quand nous les avons déçus comme je l'ai fait en enfreignant les consignes", a-t-il écrit dans sa lettre de démission remise au Premier ministre Boris Johnson, réitérant ses excuses.

Révélation en Une du Sun

The Sun a publié en Une une image tirée d'une caméra de surveillance où on voit Matt Hancock, marié et père de trois enfants, embrasser Gina Coladangelo, une amie de longue date dont la discrète embauche avait déjà fait polémique, dans son bureau le 6 mai, à une période où les accolades étaient interdites.

"Je reconnais avoir enfreint les consignes de distanciation sociale", avait déjà déclaré Matt Hancock dans un court communiqué. "J'ai déçu les gens et je suis vraiment désolé", avait-il ajouté, demandant "le respect de sa vie privée sur ce sujet personnel". Le Premier ministre avait "accepté les excuses" de M. Hancock et considéré "le sujet clos", a déclaré un porte-parole de Downing Street.